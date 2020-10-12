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Orman yangını paniğe neden oldu

Adıyaman’da meydana gelen orman yangını paniğe neden oldu.

Adıyaman'da meydana gelen orman yangını paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Toptepe Köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile köylülerin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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