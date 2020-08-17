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Orman yangınında badem ağaçları zarar gördü

Adıyaman’da meydana gelen orman yangınında, hasada hazır hale gelen binlerce kök badem ağacı zarar gördü.

Adıyaman'da meydana gelen orman yangınında, hasada hazır hale gelen binlerce kök badem ağacı zarar gördü.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı İndere (Zey) köyü yolu üzerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yaklaşık 40 dönümlük alanda meydana gelen orman yangınını gören vatandaşlar alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Meydana gelen yangında, hasada hazır olduğu öğrenilen yaklaşık 5 bin adet badem ağacı zarar gördü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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