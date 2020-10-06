İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Orman yangınını köylüler söndürdü

Adıyaman’da, ormanlık alan içerisinde meydana gelen yangın köylülerin müdahaleleri sonucu söndürüldü.

Adıyaman'da, ormanlık alan içerisinde meydana gelen yangın köylülerin müdahaleleri sonucu söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Koçali Köyü yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı orman yangını meydana geldi. Meşe ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda çıkan yangını fark eden köylüler alevlere müdahale etti. Köylülerin müdahalesi ile alevler büyümeden söndürülürken, yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.