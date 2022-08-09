İhlas Haber Ajansı

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Orman yangınlarına karşı denetimler devam ediyor

Adıyaman’da, orman yangınlarına karşı ekiplerin denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Adıyaman'da, orman yangınlarına karşı ekiplerin denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.


Yaz dönemlerinde Türkiye'nin bir çok noktasında meydana gelen orman yangınlarının Adıyaman'da da yaşanmaması için İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri ile İl İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte bulunan Karadağ Ormanlık alanda denetim gerçekleştiriyor. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu denetimler neticesinde ormanlık alan gece gündüz korunmuş oluyor. Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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