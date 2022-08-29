İhlas Haber Ajansı

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Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Besni yol ayrımı yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Piknik ateşinden kaynaklandığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar bir yandan durumu itfaiye ekiplerine bildirirken bir yandan ise alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşların yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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