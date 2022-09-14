Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kuzey kısmında yer alan Karadağ Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yol kenarından başlayan örtü yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek yayıldı. Olay yerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 hektarlık alana yayılan yangın yerine gelen vatandaşlar ve polis ekipleri de itfaiye ekiplerine destek verdi. Yangının daha fazla yayılmaması için olay yerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Müdürlüğüne ait TOMA'lar da olay yerine gelerek alevlere müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürülürken alanda soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı da olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgiler aldı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın yandığını söyleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Burası Adıyaman Karadağ Ormanlık alan, yangın muhtemelen yol kenarından başlayarak rüzgarında etkisiyle çok hızlı bir şekilde yayılmış. İtfaiye ekipleri sağ olsun hemen müdahalelerde bulundu. Yaklaşık 1 hektarlık bir alan gibi duruyor. Çok şükür can kaybı yada yaralanan yok. Ne yazık ki ağaçlar bu yangından etkilenmiş” diye konuştu.

Öte yandan söndürme çalışmalarına katılan ekipler ile vatandaşlara polis ekiplerince soğuk su dağıtımı da yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.