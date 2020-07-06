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Ormanlık bölgede çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sazlık ve ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sazlık ve ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi, Kahta Çayı yakınlarında bulunan sazlık ve ormanlık alanda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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