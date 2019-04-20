Ortaokul öğrencileri Seyir-i Nebi yarışmasına katıldı

Peygamber Efendimizin Hayatını konu alan ödüllü "Ortaokullu Gençler Efendimizin İzinde Siyer-i Nebi Yarışması" gerçekleştirildi.

Anadolu Gençlik Derneği tarafından Türkiye'nin 81 ilinde aynı zamanda gerçekleştirilen sınava ortaokul öğrencileri Adıyaman'dan yoğun ilgi gösterdi. Yazar Mustafa Soykök'ün ‘En Sevgili' isimli kitabını okuyan öğrencilere bu kitaptan 60 soru soruldu.

Adıyaman'da yaklaşık 5 bin öğrenci sınava girmek için müracaat etti. Yarışmada dereceye giren öğrencilerden Türkiye geneli birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin TL ödül verilecek. Aynı zamanda ödüllerin erkek ve kızlar arasında ayrı ayrı derecelendirme yapılacak. Adıyaman'da da birinciye 750 TL, ikinciye 500 TL, üçüncüye ise 250 TL ödül verilecek.

Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya sınavla ilgili yaptığı açıklamada, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da ortaokul öğrencilerini Efendimizle buluşturma adına, Efendimizin izini takip etme adına bu sınavı düzenliyoruz. Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde sınavımız yapılıyor. Adıyaman'da yaklaşık 5 bin öğrencimiz sınava müracaat etti. Gençlerimizin ilgisi ve alakası çok güzel. Peygamberimize olan bu sevgi ve muhabbetten dolayı şükrediyoruz. Genel merkezimiz tarafından derece yapanlara ödüller verecek ancak bizde Adıyaman'da birinciye 750 TL, ikinciye 500 TL, üçüncüye ise 250 TL ödül vereceğiz. Bu sınavın kaybedeni olmayacak. Bu sınava giren öğrencimiz kazanmıştır” diye konuştu.