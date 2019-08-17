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Örtü yangınında 1 hektarlık alan kül oldu

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünün ormanlık alanında 1 hektarlık örtü alanı yandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünün ormanlık alanında 1 hektarlık örtü alanı yandı.


Yangın, Adıyaman Çelikhan karayolu üzerinde bulunan Yeşiltepe köyünün ormanlık alanında meydana geldi. Çıkış sebebi bilinmeyen yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylü vatandaşlar ile birlikte orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.


Yaklaşık iki saat süren yangınla mücadelede başarıya ulaştı. Kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü. Yetkililer yaklaşık 1 hektarlık örtü alanının yandığını dile getirdi.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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