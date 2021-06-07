OSB atıksu arıtma tesisinde koku ölçümü yapıldı

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, OSB'ya ait atık su arıtma tesisinden yayılan koku şikayeti üzerine koku ölçümü yaptı.

Vatandaşların aşırı koku yayıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri gözetiminde Bakanlıktan akredite bir firma tarafından numune alındı.

Gece saatlerinde tesiste numune alınarak analiz yapılmak üzere ilgili firmanın laboratuvarına gönderildi.