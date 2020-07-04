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OSB'de ki fabrikada yılan paniği

Adıyaman OSB’de bulunan bir fabrikada görülen ve işçiler arasında paniğe neden olan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Adıyaman OSB'de bulunan bir fabrikada görülen ve işçiler arasında paniğe neden olan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.


Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan halı yıkama fabrikasında işçiler tarafından görülen yaklaşık 2 metre uzunluğunda ki siyah yılan korkuya neden oldu. İşletme sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı özel ekipmanları ile yakalayarak, kutuya koydu.


Yılan daha sonra ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

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