OSB'nin atık su kokusu sorunu meclis gündemine taşındı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Karapınar mahallesinde bulunan OSB'nin atık su arıtma tesisinden çevreye yayılan kokuları meclis gündemine taşıdı.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesine ait atık su arıtma tesisinden gelen kokuların çevredeki vatandaşları uzun zamandır rahatsız ettiğini vurgulayan Milletvekili Tutdere, sorunun çözülmesini istedi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Anayasa'mızda herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşaması temel hak olarak düzenlenmiştir. Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan konutlardaki vatandaşlarımız organize sanayi bölgesi atıksu arıtma tesisinden çevreye yayılan koku nedeniyle mağdur durumdadırlar. Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisinden çevreye yayılan kötü kokudan dolayı vatandaşlarımız evlerini terk edecek duruma geldiler. Bahsi geçen evlerde yaşayan vatandaşlarımızı gece yarıları uykularından uyandıracak kadar etkili olan ve burada yaşayan çocuklar başta olmak üzere insanların sağlığını tehdit edecek boyuta ulaşan bu sorun için hemşerilerimiz çözüm beklemektedir” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'na ve Adıyaman Belediye Başkanlığı'na çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Konutlarda oturan hemşerilerim başta olmak üzere çevrede yaşayan herkesin sağlığını tehdit eden, vatandaşlarımıza hayatı zehir eden, hayatı çekilmez kılan bu organize sanayi bölgesi atık su arıtma tesisinden yayılan koku sorununun giderilmesi için gerekli çalışmaları bir an önce başlatın” diye konuştu.