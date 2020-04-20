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Ot toplamaya giderken üzerine yıldırım düştü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ot toplamaya giden bir kişi üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ot toplamaya giden bir kişi üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Yukarı Çöplü köyü Kuzevleri mezrası Kuz Dağı mevkiinde ot toplamaya giden Kamber Turhan (62) ve arkadaşları, aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle kayaların altına girdi. Kamber Turhan ve arkadaşlarının bulunduğu kayalık bölgeye yıldırım düştü. Düşen yıldırım Kambur Turhan'a isabet etti. Turhan, üzerine isabet eden yıldırım nedeniyle ağır yaralandı. Yanında bulunan arkadaşları durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.


Kamber Turhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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