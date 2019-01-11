Otizmli çocuklara özel sınıf açıldı

Duyu Bütünleme Sınıfı, merkezi İstanbul'da bulunan Elin Elimde Derneği tarafından yaptırıldı. Açılışa Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Elin Elimde Derneği Genel Başkanı Serap Çebi, Okul Müdürü Mehmet Taşkın ve çok sayıda davetli katıldı.

Malazgirt Özel Eğitim ve Uygulama Okulu bünyesinde açılan Duyu Bütünleme Sınıfı'yla, öfke patlaması yaşayan otistik çocukları sakinleştirerek, duyu bütünleme bozukluğu olanların eksiklerini tamamlayıp, çocukların iletişime açık ve ortamdaki uyaranları rahatlıkla tolere edebilir bireyler olmaları hedefleniyor.

Vali Aykut Pekmez, açılışa katılan davetlilerle birlikte otistik çocuklar için özel olarak dizayn edilen sınıfın açılış kurdelesini keserek, sınıfın amaç ve işlevi hakkında okul müdürü Mehmet Taşkın'dan bilgi aldı. Açılış sonrası davetlilerle birlikte sınıfın bölümlerini gezen Vali Aykut Pekmez, Malazgirt Özel Eğitim ve Uygulama Okulu bünyesinde yaptırdıkları Duyu Bütünleme Sınıfı'ndan dolayı Elin Elimde Derneği Genel Başkanı Serap Çebi'ye teşekkür ederek bir adet plaket verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan okul öğretmenlerinden Ebru Yücel, “Bu odamız duyu algı odası. Bizler otizmli çocuklara hizmet veren bir okuluz. Otizmli pek çok kişilerde duygularla alakalı birtakım güçler yaşanabilir ve özellikle belirli uyarılara karşı hassas olabilirler. Kokulara karşı çok hassas olabilirler, parmak ucunda yürüme gibi alışkanlıkları olabilir, takıntılı olabilirler, yüksek seslere ya da sessizliğe karşı hassas olabilirler. 40 öğrencimiz bu sınıftan faydalanabilecek. 40 öğrencinin hepsini aynı anda almıyoruz, birebir eğitime alıyoruz. Özellikle öncelikli olarak daha çok agresif davranışları olan duygularını ve duygularını ifade etmekte zorluk yaşayan takıntılı davranışları hat safa da olan problemli davranışları olan çocuklarınıza öncelik vereceğiz. Bu çocuğun durumuna göre değiştirilebilir istersek tüm gün, istersek 4 saat, istersek 2 saat ama biz açıkçası günde 1 saat eğitim vermeyi düşünüyoruz. Bizim okulumuzda daha çok otizmli çocuklarımız var. Otizmde çocuklarımızın konuşmada problemleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Otizmli çocuklarımızla takıntılı davranışların hat safhada olduğunu biliyoruz. Otizmli çocuklarımız da duygularla alakalı sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Otizmli çocuklarımız da duyuları kavrayamama veya normal bir bünyedeki duyularla aynı olmadığını biliyoruz. Bu duygu odasının otizmli çocuklarımıza çok iyi geleceğini düşünüyoruz” diye konuştu.