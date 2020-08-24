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Otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın korkuttu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Akçakaya köyü yolu üzerinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Gölbaşı Orman İşletme şefliği arazözü, Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri ve Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Bu sırada yangının çıktığı alana çok yakın mesafede bulunan evlere alevlerin ulaşmaması için greyderler ile müdahalede bulunuldu. Yangını evlere bağlayan otluk araziyi kazan ekipler, yangının bu bölgeye sıçramaması için önlem aldı. Saatler süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

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