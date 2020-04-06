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Otobüs saatleri değişti

İl Pandemi Kurulu tarafından alınan karar gereğince, Adıyaman Belediyesine ait şehir içi ulaşımında hizmet veren otobüslerin saatleri kısaltıldı.


Daha önce 24 saat kesintisiz hizmet veren belediye otobüsleri için korona virüs tedbirleri kapsamında önce 23.00-06.00 saatleri arasında hizmet veren gece seferlerini kaldıran Adıyaman Belediyesi, şimdide İl Pandemi Kurulunun kararı gereği sefer saatlerini yeniden güncelledi.


Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, İl Pandemi Kurulunun kararıyla şehir içinde daha önce 06.00-23.00 saatleri arasında hizmet veren belediye otobüslerinin 5 Nisan Pazar günü itibariyle sabah 07.00 ila akşam 21.00 saatleri arasında hizmet vereceğini belirtti.


Ayrıca otobüsleri kullanan yolcuların sağlığı için otobüslerde maske dağıtımına başladıklarını da söyleyen yetkililer, “Korona virüsle mücadele konusunda toplu taşıma araçlarımızda alınması gereken tüm tedbirleri harfiyen almaya ve uygulanması için ısrarcı olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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