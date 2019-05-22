Otobüs yolcularına iftar sürprizi

Kahramanmaraş'tan Van'a giden yolcu otobüsünü Adıyaman'ın Kahta İlçesinde durduran İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği otobüsteki yolculara iftarlık ikramında bulundu.

Van istikametine doğru yolculuk yapan yolcu otobüsü, Kahta girişinde bulunan petrol istasyonuna girdi. Burada dernek üyeleri tarafından yolculara iftarlık ikramında bulundu.

Yolcuların şaşkınlığı yüzlerine yansırken İyilik-Der temsilcileri kendilerini iftar sofrasına davet etmeleri üzerine birlikte iftar yaptılar.

İyilik-Der Kahta Temsilcisi Ekrem Kılınç, yoldakilere ikramda bulunmanın İslam'ın gereği olduğunu belirterek, "Kahta İyilik Der olarak, yaşadığımız bölgelerde ve çevremizdeki olaylara duyarlı olmak zorundayız. Bu bağlamda İyilik Der gönüllüleri, iftar vaktinde ilçemizden geçen şehirlerarası yolcu otobüsü durdurup, birlikte iftar yapmak istedi. Allah'u Teala Kuran'ı Kerim'in, ‘Ancak gerçek iyilik Allah'a, Ahiret gününe, Kitaplara, Meleklere ve Peygamberlere imandır. Sizin için çok kıymetli olsa da servetinizi ihtiyaç sahibi, yolda kalmışlara, yetimlere, Allah için ve insanları kölelikten kurtarmak için harcayın.' Biz de bu ayeti kerime ile yola çıkarak bu kardeşlerimizle birlikte gönül soframızı açtık. Yolcularla beraber iftar yapmak istedik. Bu bağlamda turizm şirketine, Kahta'daki kardeşlerimize ve burada görev yapan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Otobüs yolcularından Sait Zaman, kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, “Yolculuğumuzda bizlere iftar yemeğimizi veren dernek ve gönüllülerine çok teşekkür ederim. Bizim için gerçekten sürpriz oldu. Ama çok güzel bir sürpriz. Bir anda yemek önümüze geldi. Her şey çok güzeldi. Bu yardımlardan dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yolcular, iftar yemeği ve çay ikramı sonrası otobüs yolculuğuna kaldığı yerden devam etti.