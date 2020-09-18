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Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

Adıyaman’ın Börgenek yol ayrımında bulunan akaryakıt istasyonuna otomobil daldı.

Adıyaman'ın Börgenek yol ayrımında bulunan akaryakıt istasyonuna otomobil daldı.


Adıyaman Gölbaşı Karayolu Börgenek Rampasında bulunan virajda yine kaza meydana geldi. Daha önce Tır, kamyon, minibüs ve otomobil virajı alamayarak akaryakıt istasyonuna dalmıştı. Aynı virajda yine kaza meydana geldi.


Ali Sait T. Yönetimindeki 34 DB 1102 plakalı Hundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyonun idare bölümünün vitrinine çarparak durabilen otomobilde bulunan Ramazan D. yaralandı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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