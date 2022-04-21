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Otomobil alev topuna döndü

Adıyaman’da seyir halinde iken alev alan otomobil küle döndü.

Adıyaman'da seyir halinde iken alev alan otomobil küle döndü.


Olay, Adıyaman Şanlıurfa Karayolu üzerindeki bulunan Bebek köy yolunda meydana geldi. E.G. isimli sürücünün kullandığı otomobil seyir halinde iken, otomobilin motor kısmından dumanlar çıktı. Sürücü otomobili durdurarak otomobilden indi.


Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangında kısa süre sonra dumanlar yerini alevlere bıraktı. Alev topuna dönen otomobil yangınına Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.


Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

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