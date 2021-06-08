Otomobil alt geçit duvarına çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin alt geçit duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Umut Can Bilgiç idaresindeki 02 ABR 840 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eğri Çay Köprüsü alt kısmından geçen alt geçit duvarına çarptı. Meydana gelen kazada sürücüsü Umut Can Bilgiç yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alt geçit duvarına çarpan otomobil ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.