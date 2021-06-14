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Otomobil ata çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin yola aniden çıkan ata çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin yola aniden çıkan ata çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Gölbaşı Malatya karayolunun 5. Kilometresinde meydana geldi. Avni Gülek yönetimindeki 44 ACR 703 plakalı Tofaş marka otomobil Malatya istikametinden Gölbaşı ilçe istikametine gelirken aniden yola çıkan başıboş ata çarptı. Kazada at telef olurken, otomobilde bulunan Erdal Kaya, Cihat Alp yaralandı.


Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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