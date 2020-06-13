İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil aydınlatma direğine çarptı

Adıyaman Karaali Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.


Karaali Köprüsüne Altınşehir istikametinden giren Hasan Bilen yönetimindeki 01 DVF 09 plakalı otomobil sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje sonra aydınlatma direğine çarptı.


Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Nesime Bilen yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazada 2 araçta daha hasar meydana geldi. Bu kazanın meydana gelmesinden kısa bir süre sonra aynı köprüde 2 araçlı maddi hasarlı başka bir kaza daha meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.