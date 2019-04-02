Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kayan otomobil bariyere çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Ahmet Yücel idaresindeki 42 DT 379 plakalı otomobil Haydarlı Köyü girişinde yolun yağmurdan dolayı kayganlaşması sonucu kayarak bariyere çarptı.

Çarpma sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sürücü kazayı yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.