İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil bariyerlere çarpıp takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak takla attı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Adıyaman Gölbaşı karayolu Göksu Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden G. E. yönetimindeki 67 NU 109 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil, takla atıp ters döndü.


Kazada otomobilde bulunan sürücü ile eşi O.E ve kayınpederi İhsan Ertürk yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İhsan Ertürk (62), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.