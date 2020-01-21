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Otomobil bariyerlere çarptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde otomobil bariyere çarptı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde otomobil bariyere çarptı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Malatya istikametine giden Osman İzgör idaresindeki 63 TD 660 plakalı otomobil Malatya Karayolu 9. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde maddi hasar oluşurken sürücü yara almadan kurtuldu.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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