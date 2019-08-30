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Otomobil bisiklete çarptı: 1 ağır yaralı

Adıyaman’da, otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da, otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mesut K. idaresindeki 02 FE 727 plakalı otomobil, 3. Çevre Yolu üzerinde ilerleyen Mehmet Mişe idaresindeki bisiklete çarptı. Yaşanılan kazada bisiklet sürücüsü Mehmet Mişe yaralandı. Yaralı bisiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Mişe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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