Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobilin çarpıp daha sonra kaçtığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı önünde bisikletiyle, ilerleyen Mahmut Boybey'e çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Boybey'in yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken otomobil sürücüsü ise otomobiliyle beraber durmadan olay yerinden hızla kaçtı. Bisiklet sürücüsü Boybey, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.