İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil çalan 2 kişi tutuklandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobil çalan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil çalan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Besni ilçesi Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. İ.N'ye ait otomobil evinin önünde park halinde iken gece geç saatte çalındı. İki şahıs kontak anahtarı uydurarak, otomobili çalıştırıp çaldı. Gaziantep istikametine giden otomobil sabah saatlerinde tekrar Besni'ye dönerken Erdemoğlu Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.


Otomobil çalan H.G. ve C.O. isimli şahıslar ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.