İhlas Haber Ajansı

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Otomobil cami avlusuna daldı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, duvarı yıkarak cami bahçesine daldı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, duvarı yıkarak cami bahçesine daldı.


Edinilen bilgilere göre, Özlem Kılavuz idaresindeki 02 HD 020 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde Mahmut Eyyüp Cami karşısında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak hızla caminin bahçe duvarına çarptı. Kazanın şiddetiyle duvarın yıkılması sonrasında otomobil, cami bahçesine girerek durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobil, bulunduğu yerden çıkarıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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