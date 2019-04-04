Otomobil çocuğa çarpıp kaçtı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çocuğa çarpan otomobil sürücüsü otomobiliyle kaza yerinden kaçtı.

Kaza, Adıyaman'ın Kahta İlçesi Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Sokakta oynayan Suriye uyruklu 11 yaşındaki Leyla Halil İsa'ya plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı. Kaza sonrası olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olaya karışan otomobilin tespiti için çalışma başlattı.