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Otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Yusuf Ataş idaresindeki 59 HL 088 plakalı otomobil, Besni- Gaziantep Karayolunun 2. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Yusuf Ataş ile otomobilde bulunan Hatice, Medine, Muhammed ve Mustafa Ataş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Hatice Ataş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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