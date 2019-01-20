Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 Yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Tecir Köyü yakınlarında Mehmet Ali K., idaresindeki 27 C 0979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü Mehmet K., ile otomobilde bulunan Gafure Ö., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.