İhlas Haber Ajansı

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Otomobil elektrik direğine çarptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen A.Y. idaresindeki 33 F 3600 plakalı otomobil sürücüsü aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle yeni sanayi girişinde refujde bulunan elektrik direğine çarptı.


Otomobilde maddi hasar meydana gelirken çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan parçalara çarpan başka bir otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Elektrik direği de tehlike arz etti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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