Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abuzer Ü., idaresindeki 02 LD 563 plakalı otomobil ile Burak Y., idaresindeki elektrikli bisikletle Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında çarpıştı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Burak Y.,olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.