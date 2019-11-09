Otomobil evin duvarına çarptı

Adıyaman'da tekeri patlayan otomobil evin duvarına çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Esentepe Caddesinde meydana geldi. Emine Ş. yönetimindeki 02 FC 305 plakalı otomobil TOKİ istikametinden Adıyaman istikametine ilerlerken ön tekerden birisi patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki evin duvarına çarparak durabildi.

Kazada sürücü ile beraber otomobilde bulunan Miraç Ş., Fikret Ş., yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.