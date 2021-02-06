Otomobil hırsızları adliyeye sevk edildi

Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir oto galeriden araç çalındığının bilgisi alınması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri işyerinden çalınan Wolkwagen Passat marka otomobilin çalınması olayı ile ilgili çalışma yürüttü.

Diğer birimler ile ortak yürütülen çalışmada, çalınan aracın Besni istikametine gittiğini ve Besni girişi uygulama noktasında durmayarak Gaziantep istikametine kaçtığını tespit ederek aracın peşine düştü.

Tüm uyarılara ve ‘dur' ihtarlarına uymayan, aracı yol kenarında terk ederek araziye doğru kaçan şahıslar, Besni ilçesi Eskiköy köyü civarında Jandarma ekiplerinin de katılımı ile kovalamaca sonucu yakalandı.

Yakalanan şahıslar Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada sorgulaması tamamlanan şüpheli şahıslar S.E.A ve E.K. ile bu şahıslara yardım eden M.K. isimli şahıs sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahısların Adıyaman'da ki otomobil hırsızlığının yanında, Kahramanmaraş'ta Wolkswagen Passat ile Wolkswagen Polo ve Yozgat'ta ise Wolkswagen Passat markaotomobil çaldıkları belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.