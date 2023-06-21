Otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasari G., idaresindeki 34 AC 1370 plakalı otomobil ile Nedim O., idaresindeki 02 HR 511 plakalı beton mikseri, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Hasari G., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.