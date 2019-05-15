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Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 07 HSK 26 plakalı otomobil ile Bekir Gülbeyaz (43), idaresindeki bisiklet çarpıştı. Yaşanılan kazada bisiklet sürücüsü Bekir Gülbeyaz yaralandı. Yaralı bisiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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