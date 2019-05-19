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Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile çarpışan bisikletli yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile çarpışan bisikletli yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yakup Yıldırım idaresindeki bisiklet ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Mustafa Kemal Caddesi Otogar Kavşağında çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü Yakup Yıldırım yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Acil serviste tedavisi devam eden yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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