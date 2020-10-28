Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan Burak A., idaresindeki 02 BA 724 plakalı otomobil ile Mehmet C., idaresindeki bisiklet, Yeni Mahalle Fevzi Çakmak İlkokulu yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Mehmet C., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.