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Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, S.B., idaresindeki 46 N 2929 plakalı Volkswagen marka otomobil ile H.A., idaresindeki bisiklet, Karapınar Mahallesi Akıllı Kavşak yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan H.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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