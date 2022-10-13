İhlas Haber Ajansı

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Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Enes Tuluk idaresindeki bisiklet ile Sadi Turan idaresindeki 41 HU 474 plakalı otomobille Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesinde çarpıştı. Meydana gelen kazda bisiklet sürücüsü Enes Tuluk yaralandı.


Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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