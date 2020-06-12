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Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Çataltepe Köyü yolu üzerinde Mustafa Öztürk idaresindeki 27 AB 662 plakalı otomobil ile İshak Görmez idaresindeki 02 ER 930 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü İshak Görmez yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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