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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Hasan Gül idaresindeki 46 E 0311 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 54 E 6108 plakalı otomobil Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Goncagül Gedik yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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