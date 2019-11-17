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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Mehmet Avcı idaresindeki 02 EA 902 plakalı hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen Onur Arcakan idaresindeki 81AV 271 plakalı otomobil çarpıştı.


Yaşanılan kazada otomobilde bulunan sürücü Onur Arcakan yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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