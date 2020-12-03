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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde Zeynep Meşe idaresindeki 02 EA 864 plakalı Fiat marka otomobil ile Celal Çatlakcan idaresindeki 41 TY 218 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Zeynep Meşe yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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