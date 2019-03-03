Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan T., idaresindeki 02 AS 578 plakalı otomobil ile Ali A., idaresindeki 02 EH 662 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi eski Kahta Caddesi 3145 Sokak içerisinde çarpıştı. Yaşanılan kazada otomobil sürücülerinden Ali A., ile araçlarda bulunan Mikail Ç., ve Nuran A., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.