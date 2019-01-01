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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 Yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Sinan B., idaresindeki 02 HD 312 plakalı otomobil ile Ali Ç., idaresindeki 27 AG 083 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi Haydar Efendi Caddesinde çarpıştı. Yaşanılan kazada otomobil sürücülerinden Ali Ç. ile araçlarda bulunan Hanım K., Sabiha B., ve Hasan K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçlar ise olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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