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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden Mustafa S. idaresindeki 01 VE 004 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile aynı istikamete giden Ömer K. idaresindeki 07 TP 449 plakalı Renault marka otomobil Karaburun köyü içerisinde çarpıştı. Kazada sürücüler Mustafa S., Ömer K. ile araçlarda bulunan Ahsen Miray, Mehmet, Gülüzar ve Melahat K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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