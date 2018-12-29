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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Adıyaman’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu oluşan kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu oluşan kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Haydar Efendi Caddesinde meydana geldi. Hasan Tepeli yönetimindeki 02 AH 807 plakalı otomobil Hacı Fehmi Efendi Caddesinden Haydar Efendi Caddesine çıkışta Siraç Ertaş yönetimindeki 02 T 0029 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.


Kazada otomobilde bulunan Ahşan Tepeli ve Hanım Coşkun yaralandı. Yaralılar özel hastaneye kaldırılırken, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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